Instagram: Vanessa López indignada con ‘Tomate’ Barraza por volver a pedir reducción de pensión

El jueves 5 de agosto, la modelo y empresaria Vanessa López compartió en sus historias de Instagram, un extracto de la audiencia legal, realizada el mismo día, en la que su expareja y padre de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza, solicitó que se reduzca la pensión de alimentos.

“No puedo creer que siga con esto. Querer reducir la pensión a su propia hija”, escribió con indignación e incredulidad.

“Pensé que todo esto ya se había terminado, se había calmado, que él ya había sido más consciente, pero veo que no”, comentó Vanessa López en otra historia, en alusión a la conciliación a la que llegaron meses atrás.

La influencer también señaló que le resultaba exasperante aceptar a ‘Tomate’ Barraza en su casa durante las visitas a su hija Emiliana, de un año y medio, y luego estar con él en una audiencia con abogados. “Es horrible”, expresó.

“Él y yo pagamos este departamento a medias, ¿Cómo pretende reducirme la pensión si lo pagamos a medias? Lo que queda es para Emiliana, ella viste, come, entretiene, donde vaya la llevo”, indicó en otro momento.

Asimismo, señaló que Carlos Barraza pondría trabas para que ella pueda viajar al extranjero con su hija.

“No la llevo a Estados Unidos conmigo porque el hombre no me quiere dar permiso para llevármela a pasear. Quiero irme con mis hijos y no me da el permiso. Días antes yo le escribí y le dije: ‘bandera blanca Carlos, llevémonos bien por el bien de Emiliana’, pero parece que a él le gusta esto”, manifestó.

