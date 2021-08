Hace unos días, Ivana Yturbe celebró el cumpleaños del primer hijo de su pareja, Beto Da Silva. Ahora, a poco tiempo de cumplir sus seis meses de embarazo, la exintegrante de Esto es guerra se mostró muy emocionada en Instagram por el próximo nacimiento de su bebé.

A través de su cuenta en dicha red social, la modelo compartió un emotivo mensaje en el que comentó que está pasando por una etapa increíble durante su gestación.

“Baby bump. Cada día más panzona, pero más feliz. Esperando con muchas ansias y con mucho amor a mi primer bebé”, escribió. “¿Alguien más por aquí en la espera o búsqueda de un bebito?”, añadió la joven en Instagram.

Ivana Yturbe muestra su pancita de embarazada. Foto: Ivana Yturbe/ Instagram

Junto a dicho mensaje, Ivana Yturbe, quien reveló que ya tiene nombre para su bebé, compartió una fotografía en la que aparece cubriendo su pancita de embarazada con una sábana blanca.

Maricarmen Marín y Brenda Carvalho son algunas de las famosas que reaccionaron al post de Yturbe con emotivas dedicatorias en Instagram.

Ivana Yturbe afirma que trabajará sus nueve meses de embarazo

En una entrevista con el programa América Espectáculos, Ivana Yturbe, quien se desempeña como reportera de En boca de todos, anunció que trabajará durante sus nueve meses de embarazo.

“Una de las cosas que más me gusta a mí es trabajar, moverme, y estoy feliz de que me den la oportunidad de estar aquí todos los días... Yo voy a trabajar hasta un día antes de dar a luz, e incluso de acá no más me voy para la clínica”, comentó la joven modelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.