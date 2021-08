Eva Ayllón a Paula Leonardi en La voz Perú: “No podemos permitir desafinaciones ni gritos”

La noche del jueves 5 de agosto, Paula Leonardi salió al escenario de los conciertos en vivo de La voz Perú con su interpretación del tema “Por siempre tú”.

No obstante, su performance no resultó de todo satisfactoria para los coaches Daniela Darcourt y Eva Ayllón. “Siento que hoy has estado muy pendiente de lo que tenías que hacer y no te has disfrutado al 100% la canción”, expresó la salsera.

La intérprete de “Señor mentira” recalcó, además, que la participante no alcanzó la tonalidad adecuada. “Personalmente me hubieran encantado menos arreglos y más corazón”, manifestó.

Por otro lado, Cristian Rivero inquirió a Eva Ayllón por los gestos que realizó durante la presentación de Paula Leonardi.

“Estas criaturas no saben cómo se maltratan la garganta, hablando la verdad”, expresó la ganadora del Grammy Latino. “No saben el tipo de daño que se hacen a sus cuerdas vocales”, sostuvo.

“Yo, por ejemplo, a ella (Paula) la pongo en un show de una hora y me canta tres canciones, no va para más”, afirmó la intérprete criolla.

Por ello, recomendó que aprendan a dosificar las tonalidades en las que estén mejor. “Están jóvenes, no tienen nada que perder. El lucimiento, no. Es el corazón”, afirmó.

Paula Leonardi quiso defender su desempeño e indicó que su retorno no está funcionando correctamente.

Sobre esto, Eva Ayllón le dijo: “Cuando sale el artista al escenario puede haber un terremoto atrás y uno tiene que seguir. Te lo quitas (el retorno), escuchas a la orquesta y cantas”.

“Nosotros ahora no podemos permitir excusas, desafinaciones ni gritos. Paula, llévate este consejo: ‘Cuando tú salgas a hacer un show no te vas a parar y llamar la atención en el momento al guitarrista, al percusionista, tienes que seguir adelante, ellos te tienen que encontrar’”, concluyó.

