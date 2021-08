El drama de Monique Pardo: una enfermedad cardiaca y un accidente que la aleja de la TV

La última vez que Monique Pardo se presentó en la televisión para cantar y bailar fue cuando sufrió un accidente en el set de El artista del año, programa de Gisela Valcárcel.

En seguida, la producción del reality hizo que ella recibiera atención médica. Sin embargo, dos días después, la exvedette asegura que empezó a presentar dolores y que su cardiólogo le advirtió que la fuerte caída le habría dejado secuelas.

En cuestión de unas semanas, según comenta, su estado de salud se agravó: sufrió una amenaza de infarto que la llevó de emergencia a una clínica local. Le detectaron insuficiencia cardiaca. Ahora se encuentra bajo tratamiento médico, sin poder trabajar, alejada de la televisión y de su público.

La República conversó con Monique Pardo sobre el drama que atraviesa. Mencionó que se siente abandonada por Gisela Valcárcel y su productora.

“Yo no me caí. Yo estaba cantando y las personas que me tiraron al suelo tenían que esperar a que yo me sentara para poder retroceder y acabar la rutina, así estaba ensayado. Si no se acordaron, pudieron tomarme del brazo y retroceder artísticamente. Se supone que eran bailarines. Me hubieran avisado que iban a retroceder. No entiendo cómo es que me provocan la caída”, expresó la artista.

“(La producción de Gisela Valcárcel) Se volvió a contactar conmigo porque yo los llamé. Me había desmayado, me llevaron a la clínica, me dejaron en mi casa y nunca más volvieron. Volví a llamar con lágrimas porque me duele mucho. Ellos no saben que este tipo de golpes te dejan secuelas por meses ”, añadió durante la entrevista.

“Lo que se ha hecho conmigo, no tiene nombre, la gente me pide que deje de humillarme. Yo no me humillo ”, dijo la figura peruana.

Habla sobre la carta notarial que envió a Gisela Valcárcel

Al ser consultada sobre la carta notarial que mandó a GV Producciones, empresa de Gisela Valcárcel, por daños y perjuicios, Monique Pardo afirmó que no quiere demandar a la conductora, pero si no obtiene una respuesta, lo evaluará con su abogado.

“Me hace daño a mi salud... no quiero llegar a eso. Creo que es un error de la señora Valcárcel. Lo único que quiero es que vean por mí hasta que mejore un poco y pueda trabajar. Sino, me veré obligada (a continuar con la demanda) porque tengo que pagar la clínica y muchas cosas. Tendré que pedir una indemnización ”, sostuvo.

“Solo quisiera que se solucione con un reconocimiento y que me den cariño. (...) Estoy asustada y dolida, sobre todo por el abandono, yo no quiero demandar”, mencionó.

“Jesús es mi gran compañía. Yo sí puedo mencionarlo sin tener que avergonzarme, porque yo no utilizo el nombre de Jesús como otras personas lo utilizan ”, agregó.

Sobre su lucha contra la enfermedad cardíaca

La exvedette explicó el motivo por el cual bajó 12 kilos a inicios de este año. “Bajé de peso porque el cardiólogo me lo pidió, tuve una lesión cardiaca a causa de un inhalador mal recetado, soy asmática”, señaló.

Reveló que lleva tratamiento psicológico y psiquiátrico al verse afectada su salud mental. “Necesito trabajo y fuerzas para trabajar, necesito sanar mi corazón”, expresó Monique Pardo.

Agradeció a la clínica San Gabriel por brindarle atención médica durante estas últimas semanas.

Se amistó con Susy Díaz

Monique Pardo contó que logró amistarse con Susy Díaz luego de que ambas se lanzaran críticas a través de los medios. “Estoy contenta porque me he amistado con Susy Diaz. Me ha hecho reír, me dijo que tengo que relajarme. Una sonrisa es un regalo maravilloso. Nosotras no vamos a poder durar peleadas ni un mes”, finalizó la artista.

