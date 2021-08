‘Choca’ Mandros rompe sillón en vivo y provoca curiosa reacción de Rebeca Escribens

Este jueves 4 de agosto, Jaime ‘Choca’ Mandros, quien apareció como drag queen en El artista del año, se presentó en América Espectáculos para acompañar a Rebeca Escribens en la conducción del magazine. Todo iba bien durante la transmisión, hasta que el productor de televisión sufrió un percance.

¿Qué ocurrió? El también conductor de Estás en todas se sentó en un sillón blanco ubicado al interior del set y una de las patas de este se rompió, por lo que él estuvo a punto de caerse. “¡Se rompió la pata del sillón!”, comentó un integrante de la producción.

Al darse cuenta de lo que había sucedido, Rebeca Escribens se mostró sorprendida y sacó su celular para empezar a grabar a ‘Choca’ Mandros, quien se mostraba un tanto avergonzado.

“‘Choca’, esto tengo que grabarlo en este momento, en vivo y en directo, síganme en Instagram. ‘Choca’ acaba de romper la pata del sillón”, comentó la presentadora, a lo que su compañero le respondió, de forma sarcástica “Lo has hecho a propósito... Ni me pagas por venir acá y me quieres cobrar por el sillón que fue un canje”.

Afortunadamente, Jaime ‘Choca’ Mandros terminó por tomar con humor el incidente y hasta bromeó sobre el presunto mal estado en que se encontrarían algunos de los muebles de América Espectáculos. “Bueno, (Luis) Otani, el tuyo también está abriéndose, yo no me siento acá”, dijo, tras lo cual Escribens lo interrumpió y pidió que el director de cámaras emita la siguiente nota.

