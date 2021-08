Austin Palao sobre Luciana Fuster: “Guardo los mejores momentos de esa relación”

Austin Palao recordó su pasado romance con Luciana Fuster y dejó entrever que actualmente no mantienen cercanía, no obstante, se queda con el aprendizaje que le dejó ese momento de su vida.

“Siento que hoy por hoy cada uno está en sus cosas y no es bonito que uno esté hablando cuando está en otra dirección. Lo que siempre digo en cámaras o cuando me han preguntado es que guardo los mejores momentos de esa relación, son los que pesan más y con eso me quedo”, señaló el chico reality para el programa Mujeres al mando.

“Ahora, que soy un poco más maduro, siento que aquellas personas que entran a tu vida, tanto buenas o malas, te dejan una enseñanza. Hay que quedarse con eso y valorar los momentos bonitos”, continuó.

La cantante Michelle Soifer destacó la actitud del influencer de 26 años al referirse a su expareja y aseguró que así deberían proceder los demás hombres de la farándula.

“Aprendan, hombres de la farándula que se sientan a hablar de las mujeres cuando terminan una relación, lo que ha hecho Austin es lo que se tiene que hacer para quedar como un caballero. No ir despotricando, hablando mal o culpando a los demás. Yo creo que la experiencia es para una enseñanza y él aprendió”, afirmó la popular ‘Michi’.

