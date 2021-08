Allison Pastor es llevada de emergencia a clínica durante ensayos de Reinas del show

A fines de julio, Allison Pastor, participante de Reinas del show, sufrió una lesión en sus costillas, por lo que no pudo dar su cien por ciento en sus últimas presentaciones. Lamentablemente, esta complicación de salud le ocasionó un fuerte dolor de columna durante sus ensayos, motivo por el que debió ser trasladada de emergencia a una clínica local.

La producción del programa sabatino de Gisela Valcárcel informó en su Instagram oficial que la esposa de Erick Elera ingresó al centro de salud el último miércoles.

“Ayer (4 de agosto) Allison Pastor fue llevada de emergencia a la clínica por un fuerte dolor en la columna”, se lee en uno de los videos donde se observa a la joven sobre una camilla y siendo atendida por el personal de salud.

Al enterarse de lo ocurrido, Gisela Valcárcel se mostró muy preocupada y le deseó pronta recuperación a Allison Pastor, quien se ha convertido en una de las favoritas para llevarse la corona en Reinas del show. “Allison Pastor fue llevada así el día de ayer. Recupérate”, escribió la presentadora en su Instagram.

Allison Pastor denunció malos tratos en Reinas del show

Un par de semanas atrás, Allison Pastor acusó a la producción de Reinas del show de malos tratos hacia ella. Según dijo, la jefa de vestuario le impidió someterse a cambios de look simplemente por no ser una persona famosa.

“Me acerqué a vestuario y Mariotti me dice: ‘Allison, no puedes hacerte ningún peinado porque no eres conocida... Solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, aseveró la joven ante las cámaras de América hoy.

