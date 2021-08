Alejandra Baigorria renunció en vivo a Esto es Guerra: “Nadie se va a burlar de mí”

La última edición de Esto es Guerra tuvo un momento bastante tenso cuando Rosángela Espinoza casi fue sancionada por el programa tras faltar dos días . Se sometió a votación el futuro de la ‘Chica Selfie’ dentro del reality, pero para su suerte, dos llamadas del público terminaron salvándola.

Sin embargo, la falta de Rosángela no fue pasada por alto por Alejandra Baigorria quien se mostró consternada al respecto y señaló que cualquiera puede no asistir al show y no le pasará nada. Minutos antes Karen Dejo también mostró su molestia, pero terminó volviendo a su lugar.

Pero la empresaria tomó el micrófono y con una voz bastante entrecortada manifestó que ella tomaba en serio el programa y que nadie se va burlar de ella; luego, renunció en vivo al reality y dejó sorprendidos a sus compañeros y conductores.

“Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo si tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa. A mí nadie se va burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio”, afirmó para luego abandonar el estudio.

Una de sus compañeras intentó detenerla, pero la empresaria estaba muy convencida de su decisión al dirigirse a los camerinos del canal. Minuto después, las cámaras del reality mostraron a la Baigorria rumbo a su auto para disponerse abandonar las instalaciones de América en Pachacamac.

