Yo me llamo Panamá: ‘Gilberto Santa Rosa’ cautiva al público con “La conciencia”

Hace aproximadamente una semana, el imitador peruano de Gilberto Santa Rosa reveló que estaba probando suerte en el casting de Yo me llamo Panamá (versión panameña de Yo soy). Afortunadamente, y tras contar con gran cantidad de votos, el artista consiguió pasar a la etapa de conciertos y este 3 de agosto inauguró la tercera temporada del programa.

Por medio de sus historias de Instagram, Raúl Gutiérrez mostró imágenes de su primera presentación al ritmo de “La conciencia”, con la que se enfrentó al dúo de imitadores de Wisin y Yandel.

“¡Todo un cúmulo de emociones! Tuvimos la responsabilidad de inaugurar la tercera temporada de Yo me llamo Panamá y espero no haberlos defraudado. Primera gala y con tu apoyo haremos historia. Esto recién empieza. ¡Muy agradecido!”, comentó tras haber quedado entre los 12 participantes elegidos para esta temporada.

Durante el show, usuarios en redes sociales elogiaron el talento del doble del ‘Caballero de la salsa’ y lo felicitaron por su pase a la siguiente ronda.

Asimismo, el ‘Gilberto Santa Rosa’ de Yo soy, quien meses atrás venció con éxito al coronavirus, publicó en sus historias de Instagram algunos videos junto con sus nuevos compañeros.

‘Gilberto Santa Rosa’ de Yo soy supera la COVID-19

Para tranquilidad de sus miles de seguidores, a fines de febrero el imitador de Gilberto Santa Rosa confirmó que logró superar a la COVID-19 tras varias semanas luchando contra la enfermedad.

“Durante cinco días me la pasé pensando que estaría ligado a un balón de oxígeno, y Dios quiso que, en adelante, con esta opresión en el pecho que aún siento, no me olvidara de lo valioso de cada bocanada de aire que nos da y que casi nunca agradecemos”, comentó el intérprete en una publicación en Instagram.

Imitador de Gilberto Santa Rosa cuenta cómo fue su experiencia con el coronavirus. Foto: Raúl Gutiérrez/Instagram

