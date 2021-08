Vanessa Silva, actriz de Luz de luna: “Los venezolanos buenos que venimos a aportar somos más”

La actriz Vanessa Silva, protagonista de la telenovela Luz de luna que se transmite por América TV, forma parte del grupo de jóvenes venezolanos que debido a la crisis tuvieron que migrar a otro país para crecer profesionalmente.

Dejó Venezuela a los 19 años. Sus padres se fueron a vivir a Alemania, mientras que ella decidió ir a México. Allí, ha trabajado en diferentes producciones, incluso obtuvo un papel en Televisa.

Ahora, a sus 24 años, Vanessa Silva se encuentra en Perú grabando la telenovela Luz de luna junto al actor peruano André Silva. Ella nos habló sobre su carrera artística, su pasión por el canto y se solidarizó con sus compatriotas que son víctimas de xenofobia.

- ¿Cómo te han recibido los peruanos?

Llegué el 27 de mayo, tengo un poco más de dos meses y la he pasado excelente. No he tenido la oportunidad de salir mucho porque no conocía Perú, por primera vez en mi vida estoy aquí. El trato de la gente ha sido excelente, súper lindo.

- ¿Cómo te sientes al haber logrado un papel protagónico en Luz de luna?

Increíble. Tengo muchos años preparándome y trabajando, para mí esto es un sueño cumplido. Luz de luna es un proyecto súper lindo, me encanta porque puedo cantar, es algo que también disfruto mucho. Es un proyecto que siempre soñé por ser musical.

- ¿Cómo ha sido la química con el actor peruano André Silva?

Excelente. Nosotros lo hemos comentado, que tenemos muy buena química. Mucha gente cree que somos pareja en la vida real, y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Él es un gran compañero, nos llevamos bien desde el primer momento, gracias a Dios, eso es importante para que haya buena energía dentro de la telenovela.

- ¿Cuándo empezaste tu carrera artística?

La primera obra de teatro que hice fue en primer grado de primaria, cuando tenía seis años. Desde allí, me di cuenta que eso era lo que yo quería.

Seguí estudiando, participé en un par de novelas, hice una serie infantil que fue mi primer protagónico en televisión. El tiempo que no estuve trabajando me dediqué a estudiar actuación.

- Tienes dos nacionalidades, venezolana y alemana. ¿Tus padres son originarios de ambos países?

Mi papá es venezolano y mi mamá es checa. Ella nació en lo que ahora es República Eslovaca. Mi abuela tenía raíces alemanas y mi mamá se crió en Venezuela, entonces, crecí con esas dos culturas bastantes marcadas .

- ¿Hace cuánto tiempo dejaste Venezuela y por qué?

Hace cinco años que me fui a vivir a México. Dos años antes de irme, había estado en Inglaterra estudiando inglés con mi hermano. Yo no estaba preparada para irme del nido de mis papás. Me fui solo por una temporada, pero mi hermano sí se quedó y luego se fue a vivir a Alemania.

Regresé a Venezuela, tenía 19 años y lo último que hice fue trabajar en un programa infantil. Es que siempre soñé con la internacionalización, pero la situación del país y lo complicado que era me empujó al final a México, que es un buen centro para trabajar.

Hubo un montón de oportunidades que no tenía en Venezuela. Después de que yo me fui del país, mis papás se fueron a Alemania por la misma razón, por las comodidades y la tranquilidad.

- ¿Crees que si hacías tu carrera en Venezuela hubiera sido más difícil lograr tus metas?

El mercado es muy pequeño. No se produce igual que antes. Ya no es la época de oro de la televisión venezolana , como en algunos años cuando todos querían ir a hacer telenovelas en Venezuela, ya hace mucho tiempo que eso no es así.

Yo tenía muy claro que quería actuar y quería tener la oportunidad de explorar nuevos mercados porque cada país trabaja diferente. Entonces, no me quería quedar estancada en una sola cosa. No me arrepiento, me ha ido excelente , me han recibido con mucha aceptación en todos los lugares que he estado.

- Protagonizaste un videoclip de Ricardo Montaner que trata sobre las protestas que se dieron en Venezuela. ¿Llegaste a vivir esa crisis?

Sí, yo estuve ahí. Fue una situación muy dura y compleja, viví gran parte de eso.

- ¿A quién admiras del mundo artístico de tu país?

A Gaby Espino, ella ha sido una mujer que dejado el nombre de Venezuela en alto. Es espectacular físicamente. Sería un gustazo trabajar con ella. Además, no se ha visto envuelta en escándalos, ha destacado por su carrera profesional y por su talento.

- Ahora que radicas en México, ¿cuáles son tus planes?

Ya he trabajado en Televisa. Me gustaría trabajar en cosas diferentes, en plataformas de streaming como Netflix. Me encantaría recorrer el mundo trabajando.

- ¿Qué opinas sobre tus compatriotas que migran a otros países, así como tú, pero que son víctimas de la xenofobia y el maltrato laboral?

Me duele verlo y saber que así es. Creo firmemente que los venezolanos buenos que venimos a aportar somos más y no es justo cuando nos rechazan, cuando sentimos que no somos aceptados en un lugar. En algún momento, Venezuela también recibió muchos extranjeros, que aportaron muchísimo, por eso creo que los buenos somos más y los que nos reciben con amor y respeto también son más.

- ¿Alguna vez has sido víctima de esta problemática?

No. He tenido suerte de que Dios me ha puesto en el camino mucha gente buena. Soy muy sensible, creo que me partiría el corazón. Nunca he vivido algo así, pero sé de muchos amigos y conocidos, y me duele mucho.

- Por otro lado, hay muchos seguidores tuyos que elogian tu voz en Luz de luna. ¿Has pensado en algún momento incursionar en la música como cantante?

También estudié canto. Me preparé en ese aspecto porque quería ser una actriz completa. Disfruto muchísimo al cantar, me encanta así que no le cierro las puertas a nada. Si en algún momento se me da por sacar una canción, lo voy a hacer. Tengo algunas cosas en mente, pero ahora estoy enfocada en la actuación.

- ¿Qué otros proyectos tienes como actriz?

Para el próximo año hay algo nuevo, no puedo hablar mucho todavía, es en México. Estoy muy agradecida con la gente en Perú y por el recibimiento que me han dado y a la telenovela.

