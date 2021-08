Pamela Franco aclara a Karla Tarazona que no son amigas: ’Pinky’ es una palabra muy fuerte

Pamela Franco se presentó en Mujeres al mando para hablar un poco de su relación con Christian Domínguez y de su faceta como madre primeriza. En medio de la conversación, la bailarina hizo una aclaración inesperada que causó las risas de todos en el set de televisión.

Como se sabe, la cantante y Karla Tarazona mantienen una relación cordial por los hijos en común que tienen con el cumbiambero. Ante esto, la conductora llamó ‘Pinky’ a Franco, quien no dudó en decirle que no es su amiga.

“ Hay que aclarar. Con Karla tenemos una buena relación, pero no somos ‘pinkys’, es una palabra muy fuerte . Ella lo ha interpretado de una manera y yo de otra”, dijo Pamela Franco, desatando las carcajadas entre las otras conductoras.

Por su parte, Karla Tarazona puso paños fríos a darle la razón a Pamela Franco.

“ Yo lo interpreto del tema de mamás. No somos las mejores amigas , pero en ocasiones, yo pido hablar con ella cuando hay temas de Valentino (su hijo con Christian Domínguez). Yo considero que es mejor llevarnos bien por los bebés”, explicó.

Karla Tarazona agradece a Pamela Franco por cuidar a sus hijos

Tras dar la bienvenida a Pamela Franco al set de Mujeres al mando, Karla Tarazona reveló que la bailarina tuvo la amabilidad de cuidar a sus hijos cuando ella no podía.

“A mí me da risa porque ustedes, compañeritos, quieren dar a entender algo que no es. Pamela y yo tenemos una excelente relación. Es más, cuando yo me mudé, Pamela estaba con su barriguita y tuvo la delicadeza de cuidar a mis tres hijos ”, comentó.

