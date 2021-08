Mike Bahía tras oír a Joaquina Carrutero: “Eres la voz más increíble que he escuchado”

En la reciente edición de La voz Perú, Joaquina Carrutero y Natasha Hernandéz se enfrentaron en un knockout. Ante su paso por el escenario, la eximitadora de Adele en el reality Yo soy recibió diversos halagos por parte de los entrenadores.

Antes de dar el veredicto final, la cantante salsera Daniela Darcourt se mostró conmovida tras la interpretación de ambas concursantes.

“Estoy feliz, extremadamente orgullosa porque mi trabajo termina hoy como entrenadora y paso a ser espectadora de cada uno de ustedes para seguir viéndolos crecer”, sostuvo con voz entrecortada.

Por otro lado, Guillermo Dávila se refirió a la voz de Joaquina y no dudó en resaltar su talento. “Me has dejado sin palabras, mis sentidos se alborotaron y las palabras se me entrecortaron”, dijo.

Del mismo modo, Mike Bahía quedó sorprendido con el talento de las integrantes del equipo de Daniela. “Es muy difícil, esta batalla está imposible diría yo. Natasha, me enamoraste durante cada presentación”, mencionó.

Por el lado de Joaquina, añadió: “Eres un corazón, tu no eres competitiva, eres competente. Porque no eres competitiva te cuesta usar tu voz como cuchillo para atacar a otra voz y lo he visto en la batalla anterior (...). Eres la voz más increíble que he escuchado en muchísimos años y me atrevería a decir que, en un concurso de estos, puedes estar en el top”.

