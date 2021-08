Melania Urbina a Milagros Leiva por dudar sobre efectividad de Sinopharm: “No desinforme”

Melania Urbina se pronunció a través de sus redes sociales para responderle a Milagros Leiva por haber puesto en duda la efectividad de la vacuna Sinopharm. La actriz rechazó las declaraciones que emitió la conductora de televisión y le pidió no desinformar a los ciudadanos.

“Si la vacuna Sinopharm es tan efectiva como pregonan, ¿por qué Martín Vizcarra se volvió a vacunar con Pfizer? Al final, ¿cuántas veces se ha vacunado el hombre que jamás debió ser presidente del Perú?”, comentó en Twitter la conductora de Willax, quien también fue criticada por el actor Sebastián Rubio al asegurar en su programa que no todas las vacunas son iguales.

Al leer este comentario, Melania Urbina le respondió a la presentadora, de manera contundente: “El problema es Vizcarra, no la vacuna. Yo me pondré feliz la vacuna de Sinopharm, como todos los médicos y la primera línea. Por respeto y agradecimiento a ellos y ellas, no desinformen”, junto a los hashtags #TodasLasVacunasSirven #YoPongoElHombro.

De esta manera, la actriz que interpreta a la popular Anitta en De vuelta al barrio ratificó que todas las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para proteger a nuestro organismo.

Melania Urbina responde a comentario donde Milagros Leiva pone en duda efectividad de Sinopharm. Foto: Melania Urbina/ Twitter

Laly Goyzueta: “Todas las vacunas funcionan”

Con la finalidad de llevar calma a la población, la actriz Laly Goyzueta respaldó la efectividad de la vacuna Sinopharm, con la cual ella fue inoculada meses atrás.

“Por favor vayan a vacunarse, yo he recibido la vacuna Sinopharm y tengo la seguridad que estoy protegida contra la COVID-19. Todas las vacunas funcionan”, escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter.

Laly Goyzueta pide que se vacunen con la Sinopharm. Foto: Laly Goyzueta/ Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.