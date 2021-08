Mario Hart sobre Korina Rivadeneira en Reinas del show: “Es la favorita”

En la última edición de Reinas del show, Korina Rivadeneira se llevó los elogios del jurado y de la conductora Gisela Valcárcel tras presentarse sobre el escenario al ritmo de marinera, uno de los bailes más representativos de nuestro país.

“Estoy especialmente feliz, me ha tocado este baile maravilloso que juro que lo agradezco demasiado, es una hermosura de belleza, de glamour, de elegancia. Cuando empecé a practicar me costó (…) Parece fácil porque es lindo el recorrido, pero no es nada fácil”, dijo la modelo venezolana.

Tras esto, Mario Hart, esposo de la exchica reality, fue consultado por el desempeño que viene realizando Korina Rivadeneira en Reinas del show. El integrante de Esto es guerra destacó el talento de su pareja y cree que merece la corona, pero es consciente que existen rivales muy fuertes.

“ Korina es la recontra favorita, pero no quita que tenga rivales fuertes, ni quiere decir que la vaya a tener fácil , está Allison, Leslie Moscoso y Milena Zárate creo que serán las más duras de ganar”, dijo para las cámaras de América espectáculos.

Además, Mario Hart se mostró sorprendido porque su esposa Korina Rivadeneira se aprendió los pasos de la marinera en poco tiempo.

“ Imagínate mi esposa venezolana bailando marinera la aprendió en tres o cuatro días, ella es espectacular … Me encantaría (que se lleve la corona). La otra vez se quedó por muy poquito, fue la que más galas ganó en toda la temporada, pero por un tema de votación quedó segunda, espero que ahora, así como ahora viene ganando también tenga la posibilidad de ganar la final”, añadió.

