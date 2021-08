La voz Perú: Daniela Darcourt se quebró tras escuchar tema que le recuerda a su abuelo

En la última gala de los knockuots en La voz Perú, Daniela Darcourt protagonizó un conmovedor momento al recordar a su abuelo luego de una de las presentaciones de los participantes.

Thony Valencia interpretó el tema “¿Cómo es él?” para defender su lugar en la competencia al enfrentarse en un duelo con Alexis Pazos. Al terminar su performance, la salsera se emocionó hasta las lágrimas al revelar que esa canción le traía muchos recuerdos de su abuelo, a quien había perdido hace 14 años.

“ Esta canción me hace acordar mucho a mi abuelo. Yo siempre digo que la única persona por la cual yo me he enamorado en la vida es de mi abuelo (...). Hace 14 años no lo tengo, hace 14 años creo que no conozco amor de verdad y me has arrancado el corazón del pecho, Thony, porque he imaginado que me la estaba cantando mi abuelo”, expresó Daniela Darcourt.

Asimismo, agradeció a ambos participantes por haberle despertado esas emociones durante esa batalla que lograron poner sus emociones “al descubierto”, según mencionó durante sus comentarios.

Finalmente, este knockout pertenecía al equipo de Eva Ayllón, quien decidió salvar a Thony Valencia para que pase a la etapa de los conciertos en vivo de La voz Perú. Sin embargo, también resaltó el gran talento de Alexis Pazos y le auguró un gran futuro musical.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.