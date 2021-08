La voz Perú anunció fecha de inicio de los conciertos en vivo

El famoso reality de Latina La voz Perú anunció que el próximo jueves 5 de agosto a las 8.30 p. m. iniciarán los conciertos en vivo. Así, los concursantes de los equipos de Daniela Darcourt, Guillermo Dávila, Mike Bahía y Eva Ayllón tendrán el objetivo de sorprender con sus interpretaciones.

A través de las redes sociales, la producción mostró un video en el que se da a conocer el comienzo de la próxima etapa del show. “Este jueves llega la hora de la verdad”, se escuchó en la publicidad. Además, se mencionó que habrán 32 participantes y ocho integrantes por cada grupo.

Estos aún no están confirmados al 100%, ya que este miércoles 4 de agosto se terminarán de conformar por completo. Se presentarán en los knockouts Tony Valencia vs. Alexis Pasos del equipo de Eva, Joaquina Carruitero vs. Natasha Hernández de Daniela y Randy Feijó vs. Leonardo Navarro de Mike. En tanto, Miluska Eskenazi, Celka Soza, Lucas Fonseca y Fito Flores de Guillermo harán lo propio.

Asimismo, hasta el momento, el team de Mike Bahía está conformado por los concursantes Stefano Grande, Katherine Zegarra, Paula Leonardi, Jesús Zaez, Nicole Manrique, Jeyko Atoche e Iván MC.

Por otro lado, el de Guillermo Dávila cuenta con Oriana Montero, Emanuel Rivera, Sebastian Mahle, Marcela Navarro, Edu Baluarte y Joseph Buitrón.

El de la cantante criolla Eva Ayllón tiene a Narda Pumarada, Giani Méndez, Carmen Marina, Lucy Young, Valeria Zapata y Milena Warthon.

Finalmente, en el de la salsera Daniela Darcourt están Aldair Sánchez, Jair Montaño, Freddy Armas, Javo, Grace Morales, Sebastián Palma y Jean Paul Moreno.

