La ‘Negra Petróleo’ se somete a cambio de look gracias a Magaly Medina

Diana Canto, popularmente conocida como la ‘Negra Petróleo’, decidió renovar totalmente su apariencia, por lo que se sometió a un cambio de look. La artífice de este suceso fue la conductora de televisión Magaly Medina.

Este miércoles 3 de agosto, la presentadora de Magaly TV, la firme, quien semanas atrás le regaló una computadora a Vasco Madueño, reveló que fue ella quien le brindó este obsequio a la famosa peruana.

“Ahora, la llevamos a que le hicieran un cambio total, no una operación estética. Ella se trasformó y se miró al espejo y no lo podía creer. Estaba guapísima”, dijo Medina antes de emitir la nota donde la ‘Negra Petróleo’, comenta “Llegó el día de mi cambio de look... Qué chevere”.

Diana Canto llegó hasta las manos de los estilistas para que le hicieran un peinado de cola de caballo, con mechón suelto de lado, y luego pasó con los maquilladores, quienes le realizaron un maquillaje con tonalidades guindas en ojos y labios.

Magaly Medina critica a Gisela por comentario a ‘Giselo’

El lunes 2 de agosto, Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel por el chiste que le hizo a Edson Dávila ‘Giselo’ en la última edición de Reinas del show. La figura de América TV le dijo a su pupilo que “no se olvide quién firma su cheque”.

“Lo que dijo Gisela Valcárcel no sé si estaba guionado porque me pareció de muy mal gusto su chiste... bastante despectivo. ‘Nunca olvides quién firma tu cheque’, tampoco pues... ¿Así le dice a sus empleados? Gisela no olvida, siempre sintiéndose un ser superior, aseveró.

