Karla Tarazona agradecida con Pamela Franco: Cuidó a mis hijos cuando me mudé

Karla Tarazona y Pamela Franco han evidenciado que existe una excelente relación entre ambas en más de una ocasión. Este miércoles 4 de agosto, durante la transmisión en vivo de Mujeres al mando, la presentadora le dio la bienvenida a la cantante y aprovechó para agradecerle por un tierno gesto que tuvo con sus hijos hace algún tiempo.

Al escuchar que sus colegas soltaban algunas risas, Tarazona, quien semanas atrás protagonizó un videoclip con su esposo Rafael Fernández, aseveró que no tiene problema alguno con la pareja de Christian Domínguez, más aun porque esta tuvo la gentileza de brindarle cobijo a sus tres pequeños temporalmente.

“A mí me da risa porque ustedes compañeritos quieren dar a entender algo que no es. Pamela y yo tenemos una excelente relación. Es más, cuando yo me mudé, Pamela estaba con su barriguita y tuvo la delicadeza de cuidar a mis tres hijos”, señaló.

“Creo que para una madre lo más importante es ver a una persona que quiera tanto a tus hijos y que se porte tan bien con ellos. Obviamente voy a estar feliz. Además, mi hijo menor la quiere bastante (a Franco) y quiere mucho a su hermanita”, añadió Karla Tarazona sobre Pamela Franco, quien hace unos días sorprendió a Christian Domínguez por su cumpleaños.

Christian Domínguez elogia romance de Karla Tarazona y Rafael Fernández

En diciembre del 2020, Christian Domínguez felicitó a Karla Tarazona por su romance con Rafael Fernández. Además, afirmó sentirse agradecido con el empresario por el buen trato hacia los hijos de su expareja.

“Es una relación bastante bonita, le agradezco mucho (a Fernández) que tenga a mi hijo y a mis cachorros, que son como mis hijos también. Sé que es una excelente persona. Yo por ese lado, feliz”, comentó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez habla sobre el romance de Karla Tarazona y Rafael Fernández. Foto: La República / Karla Tarazona / Instagram

