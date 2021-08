Junior Ponce es acusado por intento de feminicidio contra bailarina de Alma Bella

El último martes 3 de agosto, Jhajayra Aliaga, bailarina de Alma Bella, se comunicó con el programa de Magaly Medina para denunciar a su ahora expareja, el futbolista Junior Ponce, por intento de feminicidio.

La joven contó que el exjugador de Alianza Lima, y que en la actualidad forma parte del Club Santa Rosa, la agredió física, psicológica y sexualmente el sábado 31 de julio en su departamento ubicado en el Callao. Además, el deportista la amenazó con la divulgación de material íntimo si terminaba la relación.

Asimismo, Jhajayra Aliaga, quien también aseguró que no puede trabajar, ya que Junior Ponce la hostiga, señaló que ya había denunciado a su expareja hace un año por agresión. “El día que me agrede, el 31 de julio, se cumple un año exacto de la denuncia pasada (...) Nunca le dije terminamos, yo me escapé porque él me quiso matar, era obvio que en ese momento acabó todo ”, señaló.

“Yo dejé de vivir con él en diciembre, pero el departamento estaba amoblado con mis cosas. Me chantajeaba con que iba a romper mis cosas . Cuando firmó para el Club Santa Rosa se fue a vivir a Cieneguilla, tenía que cumplir esa cláusula. Nos veíamos cuando le daban permiso”, agregó.

La bailarina contó que se armó de valor para hacer pública la denuncia, ya que las autoridades no la han ayudado. Incluso, mostró su indignación tras la indiferencia de la médico legista, a quien acudió tras ser agredida el 31 de julio por Junior Ponce.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.