Ducelia Echevarría asegura que Mario Irivarren dejaría EEG para vivir con Vania Bludau en Miami

En la reciente edición de En boca de todos, Ducelia Echevarría contó que esta sería la última temporada de Mario Irivarren en Esto es guerra.

En la secuencia ‘Te tiro dedo’ del programa, la chica reality tenía que hacer una revelación de Irivarren y fue en ese momento cuando contó cuáles serían sus planes en los próximos meses. Ella aseguró que el popular ‘Calavera coqueta’ dejaría el programa para ir a Miami a vivir junto a su novia Vania Bludau.

“ Sí, en realidad Mario está súper enamorado y está dando al 100% en la última temporada que está en EEG. De allí ya se va a Miami para seguir trabajando”, comentó la modelo con evidente nerviosismo.

Tras ello, Ducelia mencionó que Mario se molestaría con ella por contar su secreto.

Como se recuerda, hace unos días, Vania Bludau se tuvo que separar momentáneamente de Mario Irivarren para viajar a Europa, por ello, el chico reality comentó que se sentía muy triste.

“El momento de la despedida. Se va. Hemos terminado, se va de nuevo a Miami. Mentira, se va a Europa. Me deja acá solo, triste y abandonado”, señaló el integrante de Esto es guerra.

Por otro lado, Mario Irivarren contó que recibió la vacuna contra la COVID-19, durante sus vacaciones en Estados Unidos.

“Yo quería esperar a que me vacunaran en Perú, pero Vania insistió en que aproveche de una vez y me consiguió la cita. Sé que hay mucha gente que está a la espera de recibir su vacuna, pero también hay quienes no se quieren vacunar”, escribió Mario Irivarren en Instagram.

