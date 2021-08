Con pegajosa cumbia Los Puntos del Amor llaman a vacunarse contra la COVID-19

Al ritmo de una cumbia, la popular agrupación Los Puntos del Amor promueven la vacunación contra la COVID-19. La estrategia es parte de una campaña que ha emprendido la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno para propiciar que los ciudadanos acudan a inmunizarse.

El video de Los Puntos del Amor, actualmente, se mueve a través de la red social Facebook y trae como mensaje especial que así como estos artistas, las personas también deben poner el hombro cuando les llegue su turno.

“Pueblo peruano te vengo a decir la vacuna contra el COVID llegó, vamos hermanos, vamos a vacunar ya. Yo pongo el hombro en mi familia porque quiero seguir viviendo y tú qué esperas, pon el hombro, Perú”, se puede escuchar.

En otra parte, señalan: “Por un mañana mejor, te debes vacunar; por tu familia sana, te debes vacunar”

Fallas en vacunación

La región Puno no es el mejor ejemplo en vacunación a nivel nacional. Días atrás, el entonces titular de Salud, Óscar Ugarte, señaló que, a diferencia de otros departamentos, la inmunización en el altiplano camina a un ritmo diferente.

Precisó que la Dirección Regional de Salud de Puno no cumplió el requisito mínimo de inmunizar al 70% de las metas por cada población objetiva. Ello impediría que se autorice la vacunación de otros grupos etarios. Esta situación coloca a Puno como la región con menos índice de inmunización.

Todo lo contrario ocurre con Tacna, que literalmente es la pionera en sus metas y por eso tiene mejor avance de vacunación frente a la pandemia.

En este momento, Puno continúa la vacunación a mayores de 50 años y tiene mucho rezago en grupos de personas con más edad. En otros departamentos se está protegiendo a mayores de 40 años.

Según el área de Inmunizaciones de la Diresa, Puno ha recibido 189.172 vacunas. Con este lote inmunizaron a 162.322 personas.

Hilda Churaira, responsable del área, reconoció que la inoculación en términos generales es positiva. Pero admitió que no alcanzaron las metas por grupo poblacional. Detalló que por cada población objetivo no alcanzaron el 50%. “Se debe a varios factores. En parte hay resistencia, y todavía hay prejuicios y no podemos obligarlos”, aseguró a La República