Artistas y personajes de la televisión defienden la efectividad de la vacuna Sinopharm

La desinformación ha mermado tanto en las personas que muchas ya no quieren aplicarse la vacuna Sinopharm. Frente a este escenario, diferentes artistas y personajes de la televisión nacional han usado sus redes sociales para invocar a los ciudadanos a aplicarse la vacuna china sin miedo a que exista una reacción adversa.

Laly Goyzueta

La actriz de teatro y televisión Laly Goyzueta utilizó su cuenta de Twitter para pedir a sus seguidores que acudan a su centro de vacunación. La intérprete aseguró la efectividad de las fórmulas, pues a ella misma le inocularon la de Sinopharm.

“Por favor vayan a vacunarse, yo he recibido la vacuna Sinopharm y tengo la seguridad que estoy protegida contra la COVID-19. Todas las vacunas funcionan”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Laly Goyzueta pide que se vacunen con la Sinopharm. Foto: Laly Goyzueta/ Twitter

Juliana Oxenford

La periodista de ATV también recurrió a su cuenta de Twitter para dar una llamada de atención a quienes se ponen “exquisitos” al fijarse en la marca de las vacunas.

“Si no comes te mueres. ¿Te vas a poner exquisito pidiendo camarones cuando en casa hay olluco con arroz? No. Te alimentas y punto”, inició escribiendo Juliana Oxenford.

“Lo mismo pasa con las vacunas. Todas sirven para no morir. Quien te diga que la Sinopharm no funciona es porque quiere que te mueras”, añadió contundentemente la periodista.

Juliana Oxenford se pronuncia contra quienes no quieren aplicarse la vacuna Sinopharm. Foto: Juliana Oxenford/ Twitter

Charlie Parra

El guitarrista peruano Charlie Parra del Riego se dirigió a las personas que aseguran que la vacuna Sinopharm es peligrosa para su salud. El músico se expresó irónicamente, pues asegura que muchas de ellas no han tomado precauciones en su vida antes y ahora le temen a la fórmula.

“Amigos que se han metido vaina ofrecida por desconocidos y que se han hecho tatuajes grises que a la semana se pusieron verdes, hoy no quieren ponerse la vacuna Sinopharm. Bien ESTO son”, escribió el músico, quien fue apoyado por sus seguidores.

Charlie Parra se burla de los que no quieren vacunarse con Sinopharm. Foto: Charlie Parra/ Twitter

Eduardo Adrianzén

El dramaturgo peruano también hizo su descargo en redes sociales. A diferencia de otros tuits, Eduardo Adrianzén invitó a que se les explique a quienes están en contra de la vacuna Sinopharm que no hay nada que temer.

“No resondren ni se enojen con los que no quieren recibir o desconfían de la Sinopharm. Expliquen. Si los tienen cerca, convénzalos, háblenles”, solicitó.

Asimismo, incitó a quienes tienen plataformas masivas a informar de manera adecuada sobre la efectividad de todos los productos de inmunización.

“Necesitamos comunicación-comunicadores en todas las áreas. Yo solo tengo un Twitter, otros tienen medios: radios, TV, etc. Úsenlos. AYUDEN”, se leía en la cuenta de Adrianzén.

Eduardo Adrianzén pide que expliquen los beneficios de la vacuna a quienes temen recibir la Sinopharm. Foto: Eduardo Adrianzén/ Twitter

Melania Urbina

Melania Urbina quiso poner el ejemplo entre sus seguidores de Twitter. La actriz de De vuelta al barrio asegura que estará contenta de recibir la fórmula de Sinopharm cuando acuda a la vacunatón.

“Yo me pondré feliz y agradecida la vacuna de Sinopharm en la Vacunatón. Todas las vacunas sirven”, sostuvo la intérprete.

Melania Urbina asegura que se vacunará con la dosis de Sinopharm. Foto: Melania Urbina/Twitter

