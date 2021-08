Allison Pastor sobre su performance en Reinas del show: “Estoy lastimada y agotada”

A fines de julio, Allison Pastor reveló que pensó en renunciar a Reinas del show, pero que su decisión y perseverancia la obligaron a continuar en competencia. Ahora, tras haberse convertido en una de las favoritas del público, la joven brindó detalles sobre la dura lucha que emprende para dar lo mejor de sí misma en la pista de baile.

La esposa de Erick Elera se mostró apenada porque ahora no podrá estar a su cien por ciento, debido a que debe sobrellevar una lesión en la costilla que sufrió durante los ensayos. “Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme”, manifestó.

Allison Pastor, quien afirmó que ha ganado mucho gracias a Reinas del show, confesó, además, no estar de acuerdo con la última puntuación que se le otorgó. “Yo me considero novata, sufro en mis ensayos al igual que todas, no soy bailarina profesional, merezco un puntaje justo por parte del jurado”, aseveró.

Asimismo, opinó que Jazmín Pinedo debería ser quien salga de sentencia y pase a la siguiente ronda del concurso. “Quisiera que se quede Jazmín (Pinedo), creo que Paula (Manzanal) ya llegó a su límite para demostrar algo, pero Jazmín aún tiene por demostrar”, comentó.

Allison Pastor denuncia malos tratos en Reinas del show

Hace un par de semanas, Allison Pastor afirmó haber sido víctima de malos tratos por parte de la producción de Reinas del show. Según la joven, la jefa de vestuario le negó pasar por cambios de looks para sus presentaciones.

“Yo estoy muy contenta de estar en Reinas del Show, es todo un honor, pero cuando me acerqué a vestuario Mariotti me djo: ‘Allison, no puedes hacerte peinado porque no eres conocida y a la gente no le va a gustar’”, relató la joven.

