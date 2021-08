Willie González está desanimado por falta de apoyo: “Lo vulgar vende más de lo que he hecho por 35 años”

Willie González ha dejado perplejos a sus seguidores al anunciar, una vez más, que podría retirarse de la música para siempre. A través de su cuenta oficial de Facebook, el salsero puertorriqueño evidenció el desánimo que siente por los pocos frutos que está obteniendo su trabajo en la industria musical.

Ya el año pasado, el salsero anunció que se retiraría de la música, pero sus amigos y colegas hicieron que cambie de opinión. Ahora reconoce que continuará con sus conciertos, pero su trabajo dentro de la salsa dependerá del apoyo que reciba de su público.

“Espero no volver a desanimarme y continuar realizando nuevas propuestas, eso sí, si veo que vale la pena hacerlo. Por otra parte, voy a continuar realizando mis shows, pero creo que no voy a grabar más temas hasta que vea que en realidad sí vale la pena. Eso va a depender mucho de todos mis seguidores, si sigo grabando o no. Mientras tanto, estoy a la espera del respaldo y el apoyo de todas las emisoras, tanto online como radio en vivo”, escribió el cantante en sus redes sociales.

El puertorriqueño también lanzó una crítica sobre la acogida que tienen los cantantes de género urbano, a pesar de que sus letras incluyen palabras obscenas y conductas inapropiadas.

“Hasta estoy pensando en cambiar a urbano y empezar a usar un vocabulario callejero que seguir realizando temas para el amor y el sentimiento. Hoy lo pornográfico y lo vulgar vende más que hacer lo que he echo durante más de 35 años. Beber alcohol, meterse drogas, hablar palabras vulgares, tener a una mujer enseñando sus partes y problemas con la ley, hoy vende más que estar tranquilo”, aseveró el salsero.

El cantante mostró su fastidio por la gran diferencia que existe entre el público que respalda a los cantantes de reggaetón por sobre los cantantes de salsa.

“Uno se cansa de tratar de salvar algo que ya está dañado. Y me sigo preguntando, por qué los que hacen canciones inmorales tienen más seguidores que los que lo estamos haciéndolo bien. Veo que somos muy pocos los salseros a los que nos siguen en todas nuestras redes. Mientras ellos tienen millones de seguidores, nosotros los salseros no los podemos alcanzar”, se quejaba González.

Los seguidores del cantante no tardaron en mostrarle su apoyo en los comentarios de su publicación, donde animaban al salsero a continuar con la música que lo caracteriza.

