Hace unos días, Vanessa Terkes y Juan Sheput fueron captados juntos durante la noche por las cámaras de Amor y fuego, lo cual hizo que muchos empezaran a especular acerca de un posible romance entre ambos.

Ante dichos rumores, la actriz peruana, quien recientemente oficializó su divorcio de George Forsyth, decidió salir a pronunciarse para aclarar cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el excongresista de la República.

“Lo conocí en febrero, como a mucha gente que trabaja en política... Ellos no tienen el tiempo para decir ‘vámonos a almorzar’ porque están constantemente trabajando; entonces, me tengo que acomodar a sus tiempos. Que no sea raro que me vean a las 6.00 a. m. con Juan Sheput o con Marisol Espinoza”, detalló para las cámaras de América Espectáculos.

Vanessa Terkes también fue enfática en afirmar que lleva una excelente relación con Juan Sheput, por lo que seguirá frecuentándolo. “Es una persona que me cae increíble. Es un excelente político, una persona con la que hablo de todo, de todo sabe (…) Me van a seguir viendo con Juan porque no tendría por qué no”, señaló.

Vanessa Terkes le desea lo mejor a George Forsyth y Sonia La Torre

Al ser consultada sobre la nueva relación sentimental que ha iniciado su expareja, Vanessa Terkes le deseó éxitos a George Forsyth y Sonia La Torre en el camino que emprenden juntos.

“Felicidad para ellos y todos los enamorados del Perú y el mundo. Soy tan feliz que quiero que todos sean intensamente felices”, comentó la protagonista de La tayson en entrevista con Trome.

Vanessa Terkes y George Forsyth

