Tini Stoessel asegura que Belinda y Christian Nodal están casados

Belinda, Tini Stoessel y Lola Indigo están realizando entrevistas a diversos medios internacionales y todo se debe al reciente lanzamiento del tema “La niña de la escuela”.

En una reciente conversación con la cadena de radio Los 40, la cantante argentina pensó que Belinda ya estaba casada. Sin embargo, dicha afirmación sorprendió a la interprete mexicana y lo aclaró de inmediato.

“Yo sí, estoy soltera, no sé si las chicas... Belinda ya está casada” , manifestó la interprete de “Miénteme”.

Ante lo dicho por su compañera, Belinda lo negó rotundamente. “Pero pará, pero Beli, yo vi el anillo”, expresó Tini.

“Mi amor, todavía no hay boda, todavía falta. La verdad es que todavía no tenemos ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, todavía estamos apenas viendo”, sostuvo la pareja de Nodal. “Es otra etapa, estamos sí con el compromiso, pero todavía no hemos hablado de cuándo va a ser la boda”, añadió.

Como se sabe, a través de sus redes sociales, la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal compartió con sus seguidores su compromiso. A través de su cuenta de Instagram, la cantante detalló: “Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”.

