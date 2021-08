Paula Manzanal niega romance con Pancho Rodríguez: “Solo somos amigos”

Paula Manzanal fue abordada por las cámaras de Amor y fuego para aclarar su situación con Pancho Rodríguez, quien fue captado saliendo de la casa de la modelo cubriéndose la cabeza.

La integrante de Reinas del show aclaró lo sucedido y negó tajantemente mantener alguna relación sentimental con el chico reality, ya que lo ve solo como un amigo.

“¿De qué se sorprenden si siempre ha sido mi amigo, Panchito? No puedo declararte. Yo no duermo con él, es mi amigo ”, comentó.

Asimismo, Paula Manzanal resaltó que no puede dar declaraciones a otro canal y aseguró que no se ha quedado a dormir en la casa de Pancho Rodríguez, a quien conoce desde hace más de una década.

“ Nunca lo he ocultado, siempre ha sido mi amigo, lo conozco hace 15 años . No te puedo declarar. Yo no me he quedado a dormir. Mira bien tus imágenes. Con Pancho solo amigos, es como mi familia”, reiteró la expareja de Fabio Agostini.

Paula Manzanal no quiere tener romances

Luego de ser sentenciada en la sexta gala de Reinas del show, Paula Manzanal comentó sobre los romances que a veces surgen en los realities de competencia, como en el que está actualmente. La modelo señaló que no ve nada de malo en eso, pero ella, por el momento, no quiere tener ninguna relación.

“Para que yo me enamore hace falta muchos requerimientos... Yo estoy tranquila, ahorita acabo de terminar y no me quiero emparejar con nadie”, dijo la modelo.

