Pancho Rodríguez sobre Paula Manzanal: “Hay una linda amistad, con mucho respeto”

Pancho Rodríguez se pronunció sobre las más recientes imágenes que difundió Amor y fuego, donde se vio al chileno saliendo de la casa de Paula Manzanal.

A raíz de esto, se especuló que los jóvenes habrían iniciado una relación amorosa, algo que fue desmentido por el mismo integrante de Esto es guerra.

“ Paula es mi amiga. Nos conocemos hace muchos años. Le tengo un cariño gigante, es una excelente madre, una excelente hija , una excelente hermana. Cuando me involucran con ella, me río porque ella y yo sabemos cómo son las cosas. Hay una linda amistad, con mucho respeto”, comentó Pancho Rodríguez.

Sobre las imágenes donde aparece ocultándose tras salir de la vivienda de Paula Manzanal, el chico reality dijo que siempre usa capucha por el frío. Además, resaltó que ambos están solteros y que no tiene nada de malo que los vean juntos.

“Siempre salgo con capucha. Ese día hacía frío, ella fue en la mañana y luego se retiró. Ella está soltera, yo estoy soltero y por más que sea verdad, no le estamos haciendo daño a nadie . Estoy disfrutando de mis amigos y amigas como no lo hacía hace mucho tiempo”, aclaró.

Paula Manzanal asegura que solo es amiga de Pancho Rodríguez

Paula Manzanal fue abordada por las cámaras de Amor y fuego y aseguró que solo ve como un amigo a Pancho Rodríguez, a quien conoce hace más de una década.

“Nunca lo he ocultado, siempre ha sido mi amigo, lo conozco hace 15 años. No te puedo declarar. Yo no me he quedado a dormir. Mira bien tus imágenes. Con Pancho solo amigos, es como mi familia”, señaló la modelo.

