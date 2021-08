Oscar de la Renta dejará de usar pieles de animales en sus colecciones

La famosa marca de moda Oscar de la Renta anunció que ya no usará piel de animal en sus productos y, con ello, se suma a las diferentes casas que rechazan el maltrato animal como Stella McCartney, Calvin Klein, Armani, Tommy Hilfiger y Gucci

La marca creada por el fallecido diseñador dominicano Oscar de la Renta anunció que a partir de octubre del 2021 ya no ofrecerá ningún producto hecho de piel de animal.

“Oscar de la Renta no usa pieles en sus colecciones de moda y tampoco las vende en sus tiendas, y no lo hará en el futuro… Cuando el periodo de la licencia de “sell off” termine, Oscar de la Renta no ofrecerá ningún nuevo producto hecho de piel”, señaló en un comunicado.

Asimismo, la casa de moda fue criticada en el 2017 por PETA (Personas por el trato ético con los animales), ya que en su pagina web detallaron que uno de su zapatos estaba hecho con piel de elefante. Ante ello, la marca explicó que fue un error y aclaró que “Nosotros no hemos usado y nunca usaremos piel de elefante”.

“Han admitido que cometieron un error, pues los zapatos no son de piel de elefante sino de elaphe, un tipo de serpiente. Sea un elefante o una serpiente, ningún animal debe sufrir por el bien de la moda”, reveló a El País, en su momento, la directora de PETA.

