Mario Hart y Korina Rivadeneira regresaron a Perú: “Hemos vuelto a la realidad”

Tras pasar unas cortas vacaciones en Estados Unidos, Mario Hart, Korina Rivadeneira y la hija de ambos retornaron a Perú.

Como se recuerda, la pareja causó gran revuelo en redes sociales tras salir del país luego de la juramentación de Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú. “Adiós”, fue la corta frase que escribió el integrante de Esto es guerra en sus historias de Instagram, en las que se le vio en el aeropuerto Jorge Chávez.

El mensaje causó una gran confusión entre los seguidores y detractores de Mario Hart, ya que especularon que el corredor de autos y su familia habrían abandonado Perú a raíz de la crisis política.

Mario Hart y su familia dejaron el Perú tras difundir mensaje por el Bicentenario: “Adiós”

No obstante, el chico reality anunció su regreso desde sus historias de Instagram. “Hemos vuelto a la realidad”, dijo en el corto clip.

Cabe mencionar que durante su visita a Estados Unidos, Mario Hart y Korina Rivadeneira también aprovecharon para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Mario Hart tendencia en Twitter tras proclamación de Pedro Castillo

El último 19 de julio, Pedro Castillo fue proclamado como el presidente de Perú tras varias semanas de incertidumbre. Luego de ello, usuarios le recordaron a Mario Hart su apoyo absoluto a Keiko Fujimori y se convirtió en tendencia.

“Soy tendencia en Twitter junto con (Pedro) Castillo el día que lo proclaman presidente. Gracias por tenerme siempre presente, Perú. ¡Los amo!”, escribió con ironía el chico reality en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Mario Hart fue muy criticado en redes sociales por señalar acusaciones no comprobadas de fraude en la campaña de Pedro Castillo, las cuales fueron creadas por Fuerza Popular. Como se sabe, la denuncia no procedió porque no se encontraron pruebas.

Mario Hart realizó una fuerte campaña a favor de Keiko Fujimori.

