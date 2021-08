Magaly Medina indignada con Gisela Valcárcel por chiste a ‘Giselo’: “Me pareció despectivo”

El último sábado, durante la transmisión en vivo de Reinas del show, Gisela Valcárcel bromeó con Edson Dávila ‘Giselo’ al decirle que “no se olvide quién firma su chequecito”. Aunque dicho comentario arrancó las risas de todos los presentes en el set, no le cayó nada bien a Magaly Medina, quien le reprochó airadamente a su colega.

La conductora de Magaly TV, la firme, quien semanas atrás viajó a Croacia junto a su esposo, Alfredo Zambrano, respaldó al popular ‘Giselo’, al asegurar que las palabras que le dirigió la figura de América TV no fueron apropiadas.

“Lo de Gisela Valcárcel no sé si estaba guionado porque me pareció de muy mal gusto su chiste... me pareció bastante despectivo. ‘Nunca te olvides quién firma tu cheque’, tampoco pues... ¿Así le dice a sus empleados? Gisela no olvida, siempre sintiéndose un ser superior, por arriba de todos los demás”, aseveró.

“No hay forma de que se diga esto, es de verdad bien irrespetuoso y la pinta de cuerpo entero, por más que ella pare haciendo sus alabanzas a Dios. Como dicen ‘A Dios robando y con el mazo dando’”, añadió Magaly Medina en la edición de su programa que se emitió el lunes 2 de agosto..

‘Giselo’ agradece elogios de Magaly Medina

Tras conocer los elogios que recibió por su simpatía y carisma, Edson Dávila ‘Giselo’ agradeció a Magaly Medina durante la transmisión del programa América hoy.

“El mundo lo está hablando (...). El mundo lo dice, soy el más talentoso. Señora Janet Barboza, tome agüita”, comentó Dávila, frente a sus tres compañeras de conducción: Janet Barboza, Melissa Paredes y Ethel Pozo.

