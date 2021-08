Karen Dejo confiesa que no quiere enamorarse: “Que hagan su mérito”

Hace algunos días, Karen Dejo viajó a Estados Unidos en compañía de su primogénita para disfrutar de sus vacaciones y de paso para recibir la vacuna contra la COVID-19. Tras su llegada a Lima, la modelo dio detalles de su viaje.

A través del programa América espectáculos, la integrante de Esto es guerra contó la experiencia que vivió en su reciente viaje a Orlando, Florida. Además, compartió por sus redes sociales diversos momentos en los parques de diversión.

“Estas vacaciones las disfruté con mi hija, fui mamá por partida doble porque llevé a mi sobrina... Me cansé mucho, pero todo para que mi hija sonría... Estaba con un poco de miedo (por la vacuna contra la COVID-19) porque amigos me habían dicho que les había afectado, tenía miedo ponerme mal y arruinar el viaje, por eso me vacuné el último día del viaje, pero no tuve ningún síntoma”, sostuvo al mencionado programa.

Asimismo, la integrante de Los guerreros comentó que se encuentra en la etapa más feliz de su vida al lado de su hija y que está enfocada en su crianza.

“ Estoy soltera, cuando un hombre llega, llega y cuando no llega, no llega. Ahora estoy disfrutando del amor de mi vida que es mi hija… pero es que no me da la gana, la que no quiere ahora soy yo, que me ganen, que hagan su mérito ”, concluyó.

