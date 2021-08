Jennifer Aniston se alejó de amistades que se negaron a recibir la vacuna contra la COVID-19

La famosa estrella de Hollywood Jennifer Aniston lamentó que existan personas que se nieguen a recibir la vacuna contra la COVID-19. A través de la revista InStyle, confesó que se distanció de sus amigos que evitaron inmunizarse.

“Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima... Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable” , mencionó a la revista.

Asimismo, dijo que evitó ver la televisión, pues no veía alguna noticia esperanzadora ante la pandemia.

“Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”, añadió la actriz de 52 años.

Jennifer Aniston

La protagonista de la serie The morning show dijo que la postura de aquellas personas que se negaron a inocularse fue por miedo.

“Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”, expresó.

La actriz compartió su emoción con sus seguidores al recibir la segunda dosis de la vacuna. A través de su Instagram comentó: “Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID-19 en los Estados Unidos en este momento”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.