Jaime Camil: “Me gusta afrontar la vida sin miedo”

Jaime Camil, a quien conocemos gracias a exitosas telenovelas como ‘Las tontas no van al cielo’ o ‘La fea más bella’, forma parte del musical ‘Schmigadoon!’ de Apple TV, en el que no solo canta, sino que cumple un rol coprotagónico. Camil se ha convertido en uno de los actores latinos con mayor proyección en Hollywood. Actualmente, conduce el programa ‘The Talk’ para la CBS y en dos meses debutará en la película KIMI bajo la dirección de Steven Soderbergh. Conversamos en exclusiva con el intérprete a través del Zoom desde su residencia en Los Ángeles.

¿Cuál es el rol de tu personaje dentro del ‘Schmigadoon!’?

El ‘Doc’ Jorge López, represento la posibilidad de un nuevo amor o relación para la pareja protagónica, el triángulo amoroso. El ‘Doc’ es un papel muy bonito, que va a ayudar a darse cuenta a Josh de que a lo mejor no solo él debe modificar su actitud, sino que Cecil también se está concentrando en cosas equivocadas y quizá por eso no se da cuenta del gran hombre que es él. Todos los schmigatonians (como yo los llamo) ayudamos a la pareja principal a darse cuenta de sus retos.

¿Y cuál ha sido tu reto al participar en este musical?

Amo estar en este proyecto, lo amé desde el principio, desde que me hicieron el favor de escribir el personaje para mí. Pero quizás el reto importante fue la permanencia en el rodaje. Se grabó en Vancouver (Canadá) y en un mundo ideal nuestros personajes, los shmigatonians, hubiéramos filmado entre 15 y 20 días, pero como estaban cerradas las fronteras de Canadá por la pandemia y solo podíamos entrar con visas de trabajo, tuvimos que quedarnos tres meses. Obviamente, viajé con mi perro, mis hijos y mi esposa, renté una casa. Fue un poco difícil, pero gracias a Dios mis hijos tenían clases zoom y Vancouver tiene el mismo horario de Los Ángeles, así que se acomodó perfecto.

¿Qué tan cómodo te sientes haciendo musicales?

Es donde yo me siento más cómodo como artista y ‘Schmigadoon!’ es un proyecto superlindo para toda la familia, donde nos permitimos divertirnos y burlarnos de nosotros mismos. Además, tiene canciones brillantemente escritas y coreografías espectaculares que te contagian de felicidad y alegría. Para mí fue un regalo de Dios.

Escena. Con Melissa Gimble (Cecily). Foto: difusión

¿Cuánto crees que tu carrera ha avanzado de un tiempo a esa parte?

Es algo inherente. Cuando vas avanzando, haciendo más proyectos y buscando nuevos horizontes, tu carrera se va modificando a lo que necesitas en ese momento.

¿Cómo ha sido esa escalada, tomando en cuenta que eres un actor de raíces latinas? No todos tienen la oportunidad ni el camino sencillo para llegar a Hollywood.

Para nadie es sencillo conquistar más mercados o nuevos horizontes, pero a mí me gustan mucho los retos y afrontar la vida sin miedo, con mucha responsabilidad y respeto. Me pongo la camiseta y digo: ‘le voy a poner todas las ganas’. Puede que se me cierren puertas, puede que no, porque si afrontas algunas situaciones con miedo ya te estás cerrando puertas psicológicas en tu mente que ni siquiera sabes si vas a poder enfrentar. Eso pasa mucho en nuestra cultura latinoamericana.

¿Consideras que la industria ha cambiado y ahora hay mayor apertura a actores de otras nacionalidades?

Igual sigue siendo difícil porque Hollywood tiene su ‘listita’ de actores latinoamericanos, es difícil para ellos abrir la ventana y darles oportunidad a otros. Hay mucho por recorrer, pero lo estamos haciendo.

¿Qué opinas de que se estén haciendo más historias a través del streaming? ¿Cómo ves el futuro de las producciones?

Ya no vivimos en el mundo de los big networks que eran los dueños de la verdad, de los proyectos grandotes, premiados y reconocidos. Ahora, el entertainment business se ha ido a las plataformas, a las series web, hay millones de estudios como Apple TV que están haciendo proyectos increíbles. Entonces, los que tienen que acoplarse a lo que pasa ahora son las grandes cadenas y estudios. Pero tener más competencia y abrir el mercado hace la industria mucho más sana y de calidad.

¿Qué se viene para ti?

Bueno viene mi primera película con Steven Soderbergh, KIMI, que saldrá en un par de meses en HBO Max. Mientras tanto, toda mi energía está en que la gente le dé toda la oportunidad a ‘Schmigadoon!’ porque es un gran musical, con un contenido que te sana el alma y te llena de felicidad con mensajes positivos.

