Andrea Luna responde tras beso con Andrés Wiese: “Es mi vida privada”

El último lunes 2 de agosto, Magaly Medina difundió un nuevo ampay donde se vio a Andrea Luna y Andrés Wiese dándose un beso en una discoteca de Miami.

En un principio, la actriz, quien mantenía —hasta donde se sabe— una relación de siete años con Pietro Sibille, se pronunció a través de sus redes sociales y señaló que en su vida ha tenido muchos cambios tanto en lo laboral y personal, sin aclarar o desmentir las imágenes que compartió el espacio de ATV.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal ”, escribió.

Tras esto, un reportero de Magaly TV, la firme se comunicó telefónicamente con Andrea Luna para que explicara lo sucedido con Andrés Wiese. La joven actriz confirmó que sí se había besado con el protagonista de la recordada serie Al fondo hay sitio, pero para una telenovela.

“Hemos grabado una novela hace poco juntos. En la novela, sí claro (se han besado) somos pareja ”, explicó.

Al ser consultada por su relación Pietro Sibille, Andrea Luna no quiso dar detalles y cuestionó la pregunta del reportero. “Es mi vida privada ¿por qué la tengo que compartir con todos? Estoy confundida”, señaló.

Andrés Wiese tras ampay con Andrea Luna; “Estoy soltero”

“Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar. Yo creo que sí (Andrea está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella. Yo he salido y me he encontrado con amigos y Andrea allá (Miami)”, dijo Andrés Wiese a las cámaras de Magaly TV, la firme tras ser consultado por el beso que se dio con Andrea Luna.

