Alessandra Denegri recibe vacuna contra el coronavirus: “Lo tenemos que hacer”

Alessandra Denegri anunció a través de sus redes sociales que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus este martes 3 de agosto. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz que interpretó a Cayetana en Al fondo hay sitio detalló cuáles fueron algunos de los síntomas que percibió en su organismo tras ser inoculada.

“Segunda dosis de vacuna. Me vacuné con Biontech Pfizer acá en Berlín. La primera dosis me cayó un poco más pesada y afectó mi ciclo menstrual. Por ahora, esta segunda dosis me ha dejado un poco cansada, nada que no esperara”, mencionó.

De igual manera, Alessandra Denegri quien batalló contra la COVID-19 a fines del año pasado, recalcó la importancia de que todas y cada una de las personas sean vacunadas para reducir el riesgo de muerte a raíz de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

“No a todas y todos nos cae igual y si bien para algunos puede ser un poco más inconveniente que para otros, es algo que tenemos que hacer. Ganarle a la pandemia será un esfuerzo colectivo”, aseveró la intérprete en su Instagram, junto al hashtag #yopongoelhombro.

Alessandra Denegri muestra que recibió su segunda dosis contra la COVID-19. Foto: Alessandra Denegri/ Instagram

Alessandra Denegri superó al coronavirus

A inicios de noviembre del 2020, la actriz Alessandra Denegri confirmó que se contagió con la COVID-19 y se mostró indignada con quienes no estaban respetando los protocolos de bioseguridad.

“Me dio coronavirus hace poco, y puedo decir que la segunda ola es real, así que no se confíen porque ahora siento que se están relajando un poco”, aseveró la artista en sus historias de Instagram.

La actriz se suma a la lista de figuras del espectáculo que se han visto afectadas por la COVID-19. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.