Vanessa Jerí sobre su relación con Sandra Arana: “No tengo nada en contra de ella”

Vanessa Jerí reapareció en las pantallas al convertirse en el nuevo jale de la serie De vuelta al barrio, donde volvió a compartir roles con Mónica Torres y César Ritter, con quienes forjó una linda amistad desde que trabajaron juntos en Mil oficios. Por este retorno a la TV, la actriz ha venido contando detalles de su vida y comentó sobre su relación con Sandra Arana.

Ambas trabajaron juntas en Mil oficios donde encarnaron a las ‘Chicas terremoto’, y en su momento tuvieron algunas discrepancias, sin embargo, Jerí aseguró que han limado asperezas y no descarta un posible reencuentro con su colega.

“El año pasado hubo un evento de la Teletón por medio de Zoom, y tuvimos la oportunidad de hablar un poquito por ahí. Yo sé que ella está en el extranjero viviendo en Estados Unidos. Todo quedó allí, no tengo nada en contra de ella. Ha pasado tantos años, lo que pasó, pasó en ese momento. Cuando ella esté en Perú posiblemente podemos juntarnos”, contó para las cámaras de En boca de todos.

Asimismo, también se sorprendió al enterarse de que Arana se convirtió en abuela este año. “¿Es abuela? No te creo. Ah bueno, ella tuvo a su hijo bien chibolita. Felicitarla a Sandra porque es abuelita”, comentó.

¿Qué pasó entre Vanessa Jerí y Sandra Arana?

Hace unos años, Sandra Arana mencionó que se sintió afectada cuando Vanessa Jerí negó la amistad que mantenían desde años.

“Me molestó que dijera que nunca había sido mi amiga. Eso me dolió. Te juro que habrá ido a comer a mi casa unas cien veces. Bueno, quizás ella no me consideraba su amiga, pero para mí sí lo era”, contó en su momento.

