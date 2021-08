Úrsula Corberó: “Todo es muy descartable hoy en día”

Con información de El País

Úrsula Corberó, quien interpreta a la bella atracadora con el nombre clave de la capital nipona en el super éxito ‘La casa de papel’, regresó a Madrid para hablar con los medios acerca de su primera película hollywoodense.

Se trata de Snake Eyes, un reboot fílmico de la franquicia de juguetes, cómics, series y películas, que se filmó en castillos y calles de Tokio.

Úrsula dio el salto a la fama en 2008 interpretando a Ruth en la serie ‘Física o química’, pero en estos últimos años la popularidad de esta actriz catalana ha alcanzado cotas estratosféricas gracias al personaje de Tokio en la serie de Netflix convertida en fenómeno mundial, emitida en 190 países.

Su cuenta de Instagram (Ursulolita) tiene más de 21 millones de seguidores. “Sabes que cualquier cosa que publiques se va a poner en duda, o a veces quieres hacer algo con buena intención y hay gente que se hiere por algunas cosas que uno no se da cuenta. Luego hay gente que se hiere porque sí, te quiere poner cosas malas y ya está”, explica. “Me gustan mucho las redes sociales y creo que es muy útil poder dar voz a tus proyectos y a las cosas que haces, pero tengo épocas”.

“Me considero una persona muy extrovertida y me gusta mucho relacionarme con la gente y conocer a gente nueva, pero sí que es verdad que a raíz de ‘La casa de papel’ vino todo muy de golpe y, te voy a ser sincera, no siempre te apetece pararte a charlar con la gente cuando sales de casa. Es un hecho y es así. Tampoco estás de buen humor todos los días”, señala.

En constante evolución en lo profesional, en lo personal Corberó mantiene una relación estable desde hace cinco años con el también actor Chino Darín, con quien trabajó en la serie ‘La embajada’. A él y a su entorno acude, asegura, cuando necesita poner de nuevo los pies en la tierra, y con él pasó el confinamiento duro del 2020. Fue a Buenos Aires para pasar 10 días y se quedó cuatro meses. “Mi novio es lo más terrenal que te puedes echar a la cara. Yo soy de estar viviendo en las nubes, pero me viene bien. Hay muchas cosas aparte de las personas que me envuelven que son mi chico, mi familia, mis amigos… que me hacen, más que bajar a la tierra, desconectar. Creo que hoy en día es superimportante, estamos todo el día con la cosa ahí (hace un gesto como de estar tecleando con el móvil), con las pilas puestas. Todo sucede como muy rápido y todo es como descartable y luego llega lo nuevo”, reflexiona. Entre esas aficiones se encuentran la música y la cocina. La catalana se defiende “muy bien” en los fogones cuando tiene tiempo, algo que, afirma, no ocurre con frecuencia.

El 11 de agosto cumplirá 32 años y ella se sigue viendo “superjoven”, aunque a menudo la interroguen sobre cómo lleva haber pasado la veintena. “Es una pregunta que me hacen normalmente y que me parece como rara porque no me imagino haciéndole esa pregunta a un hombre: ‘¿Cómo llevas el no tener ya 20 años? ¿Cómo llevas el ver que te estás haciendo mayor?”, reflexiona, sobre algunas diferencias de trato respecto a sus compañeros hombres, que también advierte en cuestiones relacionadas con su físico. “Nunca le preguntarían a un hombre cuál es su rutina de belleza ¿no?”.

