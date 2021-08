Reinas del show: Belén Estévez se defiende de reclamos de Leslie Moscoso por cambiar voto

La participante de Reinas del show Leslie Moscoso ‘Cotito’ expresó su molestia contra Belén Estévez en la última edición del programa, el sábado 31 de julio.

Como se pudo apreciar en televisión, la jurado del reality cambió su voto segundos antes de mostrarlo. Dicha acción, según la concursante, fue irregular.

Tras el hecho, la bailarina se presentó en América Hoy para hacer notar su desacuerdo y escuchar la justificación de la calificadora argentina. Ambas se vieron cara a cara para esclarecer el suceso.

“ He tenido pesadillas con Belén, con su pizarrita y borrador , a lo largo de la competencia no se permitía un cambio... Esos dos puntos me hubiesen puesto a mí como los mejores pasos”, dijo Moscoso frente a las panelistas del matutino.

Tras esto, Belén Estévez explicó las razones que le hicieron cambiar de decisión. “Cambié mi voto porque estaban muy parejas las chicas, la verdad, este versus fue de infarto. Leslie tuvo un error en la primera cargada y en la última, y para mí, el final te puede arruinar toda una buena rutina”, dijo la extranjera.

“La rutina de Leslie me encantó, pero Milena estuvo más precisa, el final estuvo recontra exacto y con eso me quedé, y a la hora de la hora se me permitió y cambié el voto. Me encantó tu rutina, fue rica en pasos, pero el inicio y el final estuvieron sucios, tú lo sabes, estuviste muy nerviosa”, agregó Estévez.

La argentina habló sobre el cambio de voto que no favoreció a la bailarina. Foto: difusión

