Melissa Paredes cuestiona a Belén Estévez por dar mismo puntaje para Allison y Jossmery

Melissa Paredes aprovechó la visita de Belén Estévez al programa América hoy para consultarle por qué en la sexta gala de Reinas del show colocó el mismo puntaje a las participantes Allison Pastor y Jossmery Toledo.

El espacio televisivo repasaba los puntajes que obtuvieron las concursantes del reality en la edición especial por el bicentenario del Perú, cuando la protagonista de Dos hermanas hizo una observación a la jurado argentina.

“¿Ahí qué pasó Belén? Con Allison Pastor sentenciada, vi que le pusiste un ocho ¿Porqué un ocho? No entendí eso, porque Morella le puso once y tú ocho, fue raro”, cuestionó.

“Me pasa con Allison que me falta algo más. Yo me refiero a esto, creo que está en un nivel de la competencia superior a muchas y creo que no la están explotando como corresponde, me parece que ella podría dar mucho más en la competencia y está limitada o limitándose, no sé el por qué, pero siento que ella en verdad puede sorprendernos alguito más”, respondió la bailarina.

Por su parte, Melissa Paredes insistió con su duda. “Lo que yo no entiendo como televidente, por ejemplo, es que le pongas un ocho a Allison y un ocho a Jossmery, cuando se nota abismalmente la diferencia en el baile”, replicó.

En la sexta gala de Reinas del show, la exsuboficial obtuvo un buen puntaje por parte de Belén Estévez, Santi Lesmes, Morella Petrozzi y Carlos Cacho, sin embargo, al final de la edición no pudo superar la sentencia ante Carla Rueda y fue eliminada.

Mientras que Allison Pastor, una de las participantes más fuertes, fue sentenciada al no obtener un promedio alto. No obstante, los miembros del jurado acordaron salvarla.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.