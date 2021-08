Mario Hart casi pierde cadena de oro en paracaídas: “Iba a ser el salto más caro de mi vida”

Hace unos días, Mario Hart viajó a Miami junto a su esposa Korina Rivadeneira para disfrutar del feriado largo por Fiestas Patrias. Durante su estadía en territorio estadounidense, el chico reality aprovechó para realizar uno de los deportes extremos más cotizados en los últimos años: el salto en paracaídas.

Cuando llevaba a cabo este acto, el competidor de Esto es guerra, quien recientemente se vacunó contra el coronavirus, recibió un fuerte golpe de viento en el rostro, por lo que estuvo a punto de perder la cadena de oro que siempre lo acompaña. Así lo hizo saber a todos sus seguidores en un video por Instagram.

“Es realmente una locura. Todavía tengo el corazón en la boca. Casi pierdo mi cadena. Iba a ser el salto en paracaídas más caro de mi vida. Mis respetos a Huguito (García) y a Said (Palao) que se tiran solos. Hay que estar un poco loco o muy bien entrenado, pero estoy seguro de que lo volveré a hacer”, comentó Hart.

Como se recuerda, Mario Hart, Korina Rivadeneira y su hija dejaron el país en pleno 28 de julio, horas antes de que Pedro Castillo asumiera el cargo de presidente del Perú.

Mario Hart habla de los celos en su relación con Korina Rivadeneira

Al ser consultado sobre cómo es su vínculo sentimental, Mario Hart resaltó que la confianza es el secreto en su relación con Korina Rivadeneira, su esposa y madre de su única hija.

“Yo nunca he llegado a ser tan celoso. He sido de la mentalidad de si es, es, sino no. ¿Para qué lo vas a forzar? Hay tantos peces en el mar y ahora tengo el pez más bonito. Además, la base de una relación es la confianza“, comentó el chico reality en Estás en todas.

Korina Rivadeneira reveló que su relación estuvo a punto de terminar por los celos. Foto: Mario Hart / Instagram

