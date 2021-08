Jossmery Toledo se quedó varada en la carretera tras desperfectos en auto

Jossmery Toledo, quien fue eliminada en la última gala de Reinas del show, decidió viajar rumbo a Ica junto a un grupo de amigas. Durante la travesía, el auto en el que iban tuvo algunos desperfectos, por lo que todas se quedaron varadas en la carretera.

“Después de tanta risa viene lo peor y lo peor es que no sabemos cambiar una llanta. ¿Alguien nos ayuda? Estamos en medio de la nada”, se le escucha decir a la expolicía durante una de sus historias en Instagram.

Afortunadamente y tras notar que se había bajado una de las llantas del vehículo, las jóvenes sumaron fuerzas y lograron cambiarla para luego volver a ponerse en marcha. “Esto es trabajo en equipo, señores, estamos logrando cambiar la llanta... Por fin”, comentó luego Jossmery Toledo, quien días atrás le pidió al presidente Pedro Castillo mejorar las condiciones laborales de la PNP.

Toledo se presentó por última vez en el escenario de Reinas del show el sábado 31 de julio para protagonizar un versus con Carla Rueda ‘La Cotito’.

Jossmery Toledo orgullosa de su desempeño en Reinas del show

Tras ser eliminada del programa, Jossmery Toledo aseguró estar satisfecha con su desempeño en Reinas del show, ya que, según dijo, considera que ha tenido un notable progreso.

“Me siento contenta con el resultado, siento que he progresado bastante desde que entré a la televisión, porque es la primera vez que me presento en un programa, estoy agradecida con mi coreógrafo Raúl (Romero), lo quiero mucho, a Oreykel, a Ítalo, ellos son unos bailarines profesionales, me ayudaron a avanzar”, expresó.

