Daniela Darcourt causó furor entre los asistentes durante conciertos en Estados Unidos

Daniela Darcourt viajó a Estados Unidos para realizar una serie de presentaciones en varias ciudades del país norteamericano. La salsera causó revuelo entre sus fans, quienes se emocionaron al verla cantar.

Así lo evidenciaron en las redes sociales a través de fotos y videos. La intérprete de “Señor mentira”, más allá de promocionar su música, compartió momentos con sus seguidores tomándose instantáneas con ellos.

El portal Instarándula mostró algunas fotografías del show presentado por la artista en New Jersey, lugar donde radican miles de peruanos. “ Daniela sigue enamorando a fans en gira por Estados Unidos ”, se lee en su historia de Instagram.

Una seguidora no dudó en describir lo ocurrido y compartió con el administrador de la cuenta cómo se comportó Darcourt con sus fans. “Hola, Samu. Mira la que se armó cuando Daniela Darcourt se iba. Se tomó su tiempo y abrazó a todas se tomaba fotos con todos. Cuánta humildad”, contó la usuaria.

Participantes de La voz Perú se quejan de Daniela Darcourt

Concursantes que fueron eliminados de La voz Perú se juntaron y enviaron un video en el que contaron lo que ocurre detrás de cámaras en el programa de canto.

Ellos dejaron entrever que la producción del reality cortó parte de los comentarios de Daniela Darcourt donde solo realizar críticas hacia ellos.

“Lo único que hizo Daniela fue decir cositas negativas, nada más. Me gustó lo que dijo Mauri porque sí es cierto que de repente no le transmitimos, porque no era nuestra canción, no la vivimos. Pero lo que dijo Daniela, por algo lo habrán cortado, porque todo fue negativo, nada fue positivo”, dijo la participante Pamela Osorio.

