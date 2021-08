Angie Chávez: “De nada sirve verte bien, si no vas a tener talento y humildad”

Nunca es tarde para volver a empezar. La cantante de salsa Angie Chávez, de 29 años, está decidida a construir su camino en la música como solista luego de haber sido una de las pioneras de la agrupación Son Tentación.

Después de casi una década junto a Paula Arias, líder del grupo de salsa y ahora su amiga, la intérprete ha estrenado su primera canción en solitario, “No te das cuenta”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

- ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta de tu vida?

Estoy cargada de muchas emociones, tengo nervios y mucha expectativa de lo que va a ir pasando. No es una carrera fácil, a veces hay que tener un poco de contactos, hay mucha inversión. No es algo que se logre con facilidad, pero tengo fe en que mi talento me va ayudar a poder subir escalones. Acá en el Perú es bastante difícil ser artista.

- Has estado durante nueve años en Son Tentación, ¿cuándo sientes el deseo de separarte de la agrupación?

Todos tenemos metas. Yo lo había pensado antes, pero le tengo un gran cariño a Paula. Pensar en irme era sentir que la estaba abandonando y no quería que ella tampoco sienta eso. Se fue Yahaira, Daniela, luego Amy y Kate, yo decía ‘no es el momento de irme’.

Se entiende porque cada quien quiere surgir, ganar su dinero y no trabajar para otros. Llegó un momento en el que sentí que lo di todo y no pude crecer más dentro de la agrupación, llegué al tope y quise tomar un rumbo distinto. El cariño por Paula, siempre está, ella lo sabe.

- ¿Qué fue lo que te motivó finalmente?

Se presentaron algunas oportunidades. Si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca.

Son Tentación comunicó la salida de Angie Chávez, una de las pioneras de la orquesta. Foto: Instagram

- ¿Qué le dirías a quienes dicen que estás empezando un poco tarde, por tu edad y porque ya tienes una familia?

Me ha pasado. Yo misma lo dudé, sentí que si me iba, era muy tarde. Pero para demostrar tu talento no hay edad , esas son sugestiones que la gente hace, lo tomo de buena manera.

- ¿Cuál es la mejor enseñanza que te ha dejado Son Tentación?

Son Tentación ha sido mi fuente de todo, económico, emocional, trabajo, era lo que sostenía mi hogar, igual que a mi esposo porque él también trabajaba ahí, donde nos conocimos. Me ha enseñado el respeto al público, el amor por lo que hacemos.

Paula me ha enseñado a ser más profesional , me llamaba la atención cuando llegaba tarde. Hay muchos artistas con mucho talento, pero la disciplina es la mitad de tu carrera. Sin disciplina no puedes ejercer ese talento.

- ¿Consideras que es importante tener a una pareja que te motive a cumplir tus sueños?

Siento que no necesitamos de nadie. Nosotras tenemos esa fuerza interior para hacerlo. Yo soy mamá y tengo a mis hijas, eso es motivo suficiente para salir adelante. Pero en este caso, lo tengo a él, que me impulsa y me apoya y eso es lindo, hay que aprovecharlo al máximo. Estamos haciendo crecer este sueño juntos. Abrimos una productora y nos dedicamos a hacer streaming.

- Te has hecho algunos ‘arreglitos’, ¿cómo te sientes?

Me limé el huesito de la nariz, me hice una pequeña lipotransferencia y me aumenté la talla de las mamas. Decidí hacerlo porque era algo que quería hacer hace tiempo. Me siento super contenta. Siento que estoy en un buen momento. El tiempo, la edad y los hijos, nada es excusa. Yo sé que voy a poder poco a poco.

La nueva producción musical de Angie Chávez estuvo a cargo del sello discográfico Essential Studio Perú. Foto: captura de América TV

- Para que una cantante tenga éxito en la música, ¿crees que debe vender más su voz o su apariencia física?

Toda la vida he discrepado en eso. A veces, mucha gente me decía ‘no se ve bien’. Si una mujer decide hacerse un cambio es por ella misma. No es algo fundamental.

Es cierto que importa la imagen y hay que arreglarse, pero no es lo más importante. De nada sirve verte bien, si no vas a tener talento y humildad , lo que la gente busca. También hay gente que no canta increíble, pero tiene jale con el público. Es un conjunto de muchas cosas.

- El productor musical Sergio George dijo que “el mercado de la salsa ya no existe”, algunos salseros ya se han pronunciado en contra. ¿Cuál es tu opinión?

No podría discrepar con alguien que sabe tanto de música. Pero yo creo que la salsa no ha muerto ni va a morir nunca . Él está viendo una manera de fusionar en el caso de Yahaira (Plasencia) porque es lo que ahora está de moda, pero la salsa no va a morir. En el Perú, la industria de la salsa es fuertísima. Creo que no se ha expresado de la manera correcta , habría que escucharlo mejor.

¿Te gustaría incursionar en otros géneros musicales, como el reguetón o la cumbia?

Empecé cantando música criolla, hice ranchera, me encanta la cumbia, tex-mex, la cumbia argentina. Pensé que si no me va bien en la salsa, voy a otro género e iré probando hasta que sienta que estoy en el momento pleno de mi carrera y diga ‘aquí me quedo’. Estoy dispuesta y me gusta cantar de todo.

