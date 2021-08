Andrés Wiese responde tras ampay con Andrea Luna: “Yo estoy soltero”

Andrea Luna y Andrés Wiese fueron captados dándose un apasionado beso durante una salida en la ciudad de Miami. Fue el programa Magaly TV, la firme el que mostró las imágenes donde ambos actores se lucen en un local nocturno y se dejan ver en actitudes bastantes cariñosas.

Por ello, el exintegrante de Al fondo hay sitio respondió sobre su encuentro con la actriz. El actor confirmó que se topó con Andrea en la capital del estado de Florida junto a unos amigos, aunque evitó responder sobre el beso con su colega.

“Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar”, explicó en un inicio para los reporteros de Magaly TV. Luego agregó: “Yo creo que sí (Andrea está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella. Yo he salido y me he encontrado con amigos y Andrea allá (Miami)”.

Andrea Luna se pronunció tras supuesto ampay con Andrés Wiese

La propia modelo nacional se pronunció tras el hecho mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. La actriz no niega su aparición en las imágenes reveladas por el programa de Magaly Medina, pero explica que ha sufrido cambios tanto en su vida laboral como personal.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, se aprecia en la primera parte de su mensaje.

Andrea Luna reveló que se encuentra viviendo en Miami.

“Regreso a Perú pronto con mi familia a continuar mi vida. Agradezco a la gente que me apoya y sigue mi carrera hace muchos años. Mis verdaderos amigos y mi familia saben que esta es mi prioridad y los más importante para mí ahora”, sentenció.

