Anahí de Cárdenas reflexiona sobre el cáncer: “Me cambió la vida para bien y para mal”

Hace un año, Anahí de Cárdenas venció el cáncer de mama y desde ese momento ha estado compartiendo con sus seguidores cómo son sus días luego de superar la enfermedad. Esta vez, la actriz reflexionó sobré cómo ha cambiado la perspectiva de su vida a raíz de esa experiencia por la que tuvo que atravesar.

En sus redes sociales, la artista reveló que cada día es un reto nuevo que tiene que afrontar, pues hay momentos en que siente algunos malestares que son producto del tratamiento al que se sometió para salir del cáncer.

“Hola, yo tuve cáncer. Así como muchas otras personas me traté, me operé, pasé por quimioterapias y ahora estoy en un tratamiento hormonal. El cáncer me cambió la vida para bien y para mal. Me dio muchas cosas, como el aprender a ser mas agradecida con la vida, apreciar a mis seres queridos, encontrar la felicidad en los detalles y gratitud por todos los días que estoy en esta tierra”, señaló en el inicio de su extenso mensaje de Instagram.

“Lamentablemente, también me dejó cosas malas. Cosas que trato de no mirar, trato de olvidar, de pasar por alto porque estoy viva y debería de estar agradecida. Pero es imposible hacerse de la vista gorda. No es real. Sería irresponsable de mi parte decir que la vida post cáncer es maravillosa. No lo es. Es bastante más difícil de lo que pensé que sería. No todos los días son buenos, ni todos los días son malos”, mencionó.

Finalmente, Anahí de Cárdenas expresó su apoyo para todas las personas que estén enfrentando el cáncer.

“Es una mezcla, como todo en la vida. Una nunca se acostumbra al dolor, ni al hecho de tener una lubricación de una mujer de 70 años. Nunca te acostumbras a los cambios de humor producto de la inhibición de hormonas. No es fácil verte en el espejo con el cuerpo mutilado. Es una lucha de todos los días. Así que escribo esto para que sepas que no estás sola. Yo también me siento igual. Yo también paso por lo mismo . Sé como se siente”, reveló.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

