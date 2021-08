Reinas del show: Korina Rivadeneira obtuvo Los mejores pasos tras bailar “La concheperla”

En su sexta gala, el reality Reinas del show tuvo una edición especial por el bicentenario del Perú. Las participantes bailaron al ritmo de danzas típicas y fue la modelo venezolana Korina Rivadeneira quien obtuvo el reconocimiento de ‘Los mejores pasos’ de la noche.

La popular modelo ya había anunciado que bailaría una marinera norteña, reto por el que estuvo ensayando en exigentes jornadas durante la semana.

“Estoy especialmente feliz, me ha tocado este baile maravilloso que, juro que lo agradezco demasiado, es una hermosura de belleza, de glamour, de elegancia. Cuando empecé a practicar me costó (...) parece fácil porque es lindo el recorrido, pero no es nada fácil”, dijo la ex chica reality antes de ingresar a la pista de baile.

Además, Korina Rivadeneira agradeció al país por brindarle una nueva vida y oportunidades, tras salir de su natal Venezuela debido a la crisis social y política.

“Quiero agradecer al Perú porque una terrible experiencia en Venezuela me trajo a este hermoso país y soy la persona más feliz porque, desde entonces, es como si mi vida se hubiese destinado a estar acá, a vivir acá, porque me han pasado una y otras cosas hermosas, oportunidades. Al Perú le agradezco todo, le agradezco mis alegrías más grandes, el amor de mi vida, mi familia, mis amigos, agradezco la magia, el Perú es pura magia, en su música, en su comida, en sus bailes, en sus paisajes (...) Hoy soy quien soy, la mujer que soy es gracias al Perú”, reflexionó.

Luego de bailar “La concheperla”, Korina Rivadeneira solo recibió halagos de parte del jurado. “Hemos adoptado a una gran persona, una gran bailarina, que es Korina, has bailado una hermosa marinera norteña, con tu gracia, con tu agilidad, con ese coqueteo (...) me encantó y me emocionó hasta adentro”, señaló Morella Petrozzi.

Al final de la noche, Korina Rivadeneira obtuvo 41 puntos y fue nombrada por tercera vez como la participante con los mejores pasos.

