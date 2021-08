Reinas del show: Jazmín Pinedo y Paula Manzanal son las nuevas sentenciadas

En la sexta gala de Reinas del show, llevada a cabo el último sábado 31 de julio, Jazmín Pinedo y Paula Manzanal se convirtieron en las nuevas sentenciadas del programa de Gisela Valcárcel.

Las modelos corren el riesgo de quedar eliminadas de la competencia, a puertas de las ediciones finales. Ambas participantes obtuvieron los puntajes más bajos de la noche.

Luego de escuchar sus calificaciones, Jazmín Pinedo y Paula Manzanal se mostraron desanimadas. No obstante, tienen una semana para revertir sus votos y poder seguir en el espacio de talentos que emite América Televisión.

Por otro lado, Korina Rivadeneira obtuvo la mejor calificación de la gala con 41 puntos por su performance de marinera norteña.

Cabe señalar que en esta edición del programa la influencer Jossmery Toledo quedó fuera de competencia tras perder repechaje contra Carla Rueda.

Ella encendió el set con “Sácala a bailar”, pero no convenció al jurado conformado por Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho.

Paula Manzanal dedica baile a su hijo

Durante la emisión del programa, Paula Manzanal se quebró al recordar a su hijo y reveló que todo esfuerzo que realiza lo hace por él.

Según contó, su pequeño se encuentra mal de salud y por ello le cuesta mucho dejarlo solo para cumplir con los ensayo en Reinas del show.

“Bueno, la verdad es que me esfuerzo un montón. Estas últimas semanas sí me he esforzado mucho más. Mi hijito está enfermo y, la verdad, me da pena dejarlo tantos días porque sabe que solo me tiene a mí”, dijo la modelo.

“Cuando llego a casa está triste y me dice: ‘Mamá, no más baile, no’. Y yo le respondo: ‘No, mi amor, mamá se está esforzando para que pueda trabajar y después viajar juntos’. Y me dice: ‘Ya, mamá’. Por eso me gusta escuchar opiniones como las de Belén que reconocen mi esfuerzo y sé que tengo que mejorar más. Estoy poniendo todo de mí, se los prometo”, agregó.

