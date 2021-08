Paula Manzanal sobre romances en Reinas del show: “Sí te puedes enamorar en la academia”

La modelo Paula Manzanal fue sentenciada en la sexta gala de Reinas del show, luego de bailar al ritmo de una toada. Al finalizar el espacio, la modelo conversó con la prensa y aseguró que dará lo mejor de sí para vencer a Jazmín Pinedo y lograr su permanencia en el concurso de baile. Además se refirió a los romances que suelen surgir entre las competidoras y los bailarines.

“Sí es dable, sí te puedes enamorar en la academia. Pasamos mucho tiempo juntos, muchas horas con la misma persona y creo que es normal que, a veces, se puedan enamorar. Por ejemplo, entre Diego y ‘Cotito’ ha nacido un romance y es bonito”, señaló

Paula Manzanal también recalcó que, pese a que cree en la posibilidad de que surjan romances en la academia de la producción, ella no está interesada en forjar una.

“Para que yo me enamore hace falta muchos requerimientos... Yo estoy tranquila, ahorita acabo de terminar y no me quiero emparejar con nadie”, añadió la influencer, quien hace una semana anunció su ruptura con el modelo español Fabio Agostini.

Fabio continúa en España, mientras que Paula está en Perú compitiendo en Reinas del show. Foto: Paula Manzanal/ Instagram

El pasado 22 de julio, Paula Manzanal aprovechó su visita al programa América Hoy para confirmar que terminó su relación con Fabio Agostini. Según explicó, el poco tiempo que tenían como enamorados y la distancia jugaron en contra y decidieron separarse.

“Bueno, yo me tomo mi tiempo. Yo lo he dicho siempre así que, por favor, ahorita no me pongan novio porque acabo de terminar hace tres días... Más tiempo la pasé lejos de él que con él. Sí he estado triste, no he estado contenta todo el rato, pero ya”, comentó.

