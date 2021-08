Natasha Araos, esposa de Chyno Miranda, dio positivo a la COVID-19

Natasha Araos, esposa del cantante Chyno Miranda, le contó a sus seguidores que se contagió de la COVID-19. Asimismo, a través de las redes sociales, dio detalles de los síntomas que tuvo.

“¿Se acuerdan cuando yo les mostré la semana pasada que me sentía súper mal, que me dolían los ojos, que tenía como una gripe (...) Me hicieron la prueba y salí positivo (a la COVID-19)”, sostuvo en una transmisión que realizó por Instagram.

“ De verdad les digo que una de las cosas que más me incomodó de este proceso fue la debilidad y el perder el olfato y el sabor, qué desagradable ”, expresó sorprendida.

En medio de rumores de diversos medios internacionales sobre el distanciamiento con su pareja, Natasha mostró su preocupación por Chyno, pues el virus le provocó neurópatia. “Estaba muy nerviosa con Jesús porque a él todo lo que le vino fue por la COVID-19”, añadió.

Madre de Chyno Miranda desmiente que Natasha Araos haya abandonado a Chyno

La mamá de Jesús Alberto Miranda, nombre real del cantante, se pronunció a través del programa El gordo y la flaca para desmentir los rumores de separación.

“Hay rumores que están dañándolo a él emocionalmente. En cuanto a los rumores, yo estuve ahí con Natasha (Araos) y quiero aclararle al público que no fuimos botados de la casa. Jesús no fue retirado de su hogar y yo tampoco”, dijo.

